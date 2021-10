Calciomercato Juventus, sfiduciato da Allegri: lo vuole l’Inter

La Juventus deve necessariamente cedere alcune pedine per muoversi sul calciomercato: dalla Spagna arriva la pista a sorpresa

Numericamente la Juventus sembra a posto in ogni reparto e ruolo di campo. Ma il campo in questi ultimi due anni sta dicendo che i bianconeri soffrono delle mancanze importanti più o meno in tutte le zone del campo. A partire dalla difesa, passando per il centrocampo e l’attacco. Questo perché alcuni calciatori non sono stati fino ad ora all’altezza, anche per l’investimento economico del club.

In difesa mancano alternative sugli esterni e anche al centro Rugani al momento sembra poco considerato, con De Sciglio che dà poche garanzie fisiche. In mezzo al campo Arthur e Ramsey sono stati più in infermeria che in campo ed entrambi sono molto pesanti a livello di ingaggio, così come McKennie che dopo l’exploit iniziale sta faticando. Lo stesso Rabiot, pur titolare, sembra un giocatore al di sotto del suo potenziale livello. Tanto che Allegri lo ha pungolato più volte, soprattutto per stimolarlo visto che il tecnico crede molto nelle sue qualità e ci ha sempre puntato forte. E in avanti, ovviamente, Kean è stato un colpo abbastanza improvviso, Morata è una situazione irrisolta e Kulusevski a tratti pare un oggetto misterioso.

Juventus, dalla Spagna: Monchi all-in su Rabiot ma ci pensa anche l’Inter

Ma tornando al centrocampo, su cui la Juve vorrebbe intervenire già a gennaio, il nodo è rappresentato dai giocatori che attualmente sono sacrificabili ma bloccano le entrate (vedi Tchouameni). Ci riferiamo ad Aaron Ramsey e Weston McKennie, ma lo stesso Rabiot potrebbe essere una potenziale plusvalenza super, con tanto di risparmio enorme sull’ingaggio. Sul francese inoltre non mancano gli interessamenti: secondo ‘elgoldigital.com’, Monchi lo avrebbe puntato per portarlo a Siviglia rendendolo il pilastro del progetto con Lopetegui. Che intanto avrebbe già dato il suo assenso per l’arrivo di quello che resta un campione del mondo e titolare della Francia.

Non solo, perché il portale spagnolo nomina anche l’Inter tra le squadre interessate a Rabiot, a cui Allegri non ha risparmiato qualche stoccata in passato, tanto che non avrebbe più fiducia in lui. L’ipotesi nerazzurra nei giorni scorsi era circolata anche in Italia nell’ottica di uno scambio. Rabiot si deve un po’ ritrovare, lo status ideale per il ds spagnolo ex Roma che si è quasi specializzato nel recuperare giocatori importanti (vedi Lamela, Banega, Nasri o Fernando) in un momento difficile della loro carriera. Per il Siviglia sarebbe un innesto di livello assoluto, per la Juve un potenziale affare economico. Su Rabiot, inoltre, le indiscrezioni del portale spagnolo fanno riferimento anche all’interessamento dell’Arsenal, in agguato in caso la Juventus decidesse di cedere l’ex PSG.