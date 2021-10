Haaland insieme a Lukaku: l’annuncio di Tuchel che scuote il calciomercato

Haaland sogno di calciomercato delle big europee, anche del Chelsea nonostante l’arrivo di Lukaku. Le parole di Tuchel

È Erling Haaland il sogno di calciomercato dei principali top club europei. Il bomber del Borussia Dortmund continua a segnare a raffica ed è destinato ad infiammare anche le prossime sessioni riguardo al proprio futuro.

Un sogno che starebbe coltivando anche la Juventus. La concorrenza si preannuncia però spietata e tra le pretendenti potrebbe esserci a sorpresa anche il Chelsea campione d’Europa nonostante l’acquisto di Romelu Lukaku. Ne ha parlato in prima persona Thomas Tuchel.

Tuchel non chiude ad Haaland: le parole del tecnico

In un’intervista rilasciata alla ‘BILD’, l’allenatore tedesco ha ammesso su Haaland: “Abbiamo parlato di lui un paio di volte nel corso della finestra trasferimenti. Sembrava però irrealistico e impossibile prenderlo. Certamente parliamo spesso di lui, perché è un giocatore fantastico”.

“Presenza Lukaku? Non avrei problemi a dire che il ruolo di Romelu è già occupato per le prossime stagioni. – ha concluso Tuchel – La clausola? Non credo che non fossimo davvero vicini a prenderlo. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane”. Tutte le pretendenti sono avvisate.