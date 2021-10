CM.IT | Sassuolo, cessione Ayhan: si chiude ad una condizione

Il calciomercato Sassuolo deve fare i conti con un intoppo per quanto riguarda la cessione di Kaan Ayhan al Besiktas

Una sola presenza da titolare nel ko in trasferta contro l’Atalanta. In totale 97 minuti distribuiti in tre partite nelle prime otto giornate di campionato. E’ palese che Kaan Ayhan non sia un punto fermo nello scacchiere del Sassuolo con il cambio di allenatore da De Zerbi a Dionisi.

Normale, quindi, che per il 26enne difensore centrale della Nazionale turca (con passaporto tedesco), si stia parlando di una possibile cessione. Tra i club più interessati ad Ayhan c’è il Besiktas, ma la trattativa è tutta in salita. Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, il club bianconero potrebbe prenderlo a gennaio soltanto con la formula del prestito secco vista la scarsa liquidità economica che difficilmente potrà migliorare con la Champions League dove la squadra di Yalcin è ultima dopo il girone di andata. Dal canto suo, invece, il Sassuolo sarebbe disposto a cederlo in prestito, ma con l’obbligo di riscatto.