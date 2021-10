Mettiamo a confronto i numeri di Edin Dzeko con quelli di Romelu Lukaku. Il bosniaco fa meglio del primo anno del belga. Ecco le statistiche

Inizio di stagione da urlo per Edin Dzeko. Il bosniaco, arrivato tra lo scetticismo generale, si è presto subito l’Inter a suon di gol. Il classe 1986 in undici presenze, tra Serie A e Champions League, ha già collezionato ben sette reti e tre assist.

Numeri davvero importanti per un calciatore, che non sempre ha dimostrato di essere un bomber infallibile. Numeri che chiaramente stanno facendo dimenticare Romelu Lukaku. Raccogliere l’eredità del centravanti belga, vero trascinatore della squadra di Antonio Conte, non era per nulla facile ma Edin Dzeko ci sta riuscendo.

In Serie A ha subito segnato all’esordio contro il Genoa, per poi ripetersi contro Bologna (doppietta), Fiorentina, Atalanta e Sassuolo. E’ rimasto a secco contro la Lazio, sabato sera, ma si è rifatto ieri per la sua prima rete in maglia Inter in Champions League, contro lo Sheriff.

Dzeko vs Lukaku: numeri a confronto

Come dicevamo un confronto con Romelu Lukaku è davvero inevitabile. Prendendo in considerazione la prima stagione del bomber belga, fino a questo momento, i numeri dicono che l’ex Roma ha fatto meglio. Nelle sue prime undici partite ufficiali, infatti, Lukaku aveva segnato solamente cinque reti, senza alcun assist.

La passata stagione, invece, considerando le prime otto partite in Serie A, e le tre in Champions League, i gol erano stati nove, con due assist.