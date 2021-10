Calhanoglu bocciato | Inter, scippa il sostituto alla Juve

Concorrenza alla Juventus da parte dell’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un calciatore per rafforzare la mediana. Ecco l’ultima idea

Non convince l’inizio di stagione di Hakan Calhanoglu. Il turco, con un blitz estivo di Beppe Marotta, è stato acquisto per sostituire Eriksen. L’ex Milan, dopo un ottimo esordio con il Genoa, non ha certo fatto bene.

La mezzala sinistra appare così essere l’anello debole del centrocampo di Simone Inzaghi. Gli altri due ruoli sono chiaramente occupati da due pilastri, insostituibili, come Brozovic e Barella. Si guarda dunque al mercato per cercare un rinforzo per la mediana.

Inter, il centrocampista lo porta Raiola

Una mano potrebbe darla Mino Raiola. Il noto agente è intenzionato, nelle prossime sessioni di calciomercato, di far cambiare aria al suo assistito, Ryan Gravenberch. Il giovane centrocampista dell’Ajax è pronto a spiccare il volo e potrebbe lasciare Amsterdam – come sottolinea InterLive.it – per una cifra vicina ai 15-18 milioni di euro. Un’offerta che dovrebbe bastare, anche per superare la concorrenza della Juventus, che segue da tempo il calciatore.