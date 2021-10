Vlahovic scelto come erede del super bomber: la decisione per gennaio

Il caso Dusan Vlahovic infiamma l’ambiente in casa Fiorentina e il calciomercato mondiale, ecco chi ha scelto il serbo come attaccante.

Crisi conclamata tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic. Dopo la rottura nella trattativa per il rinnovo del contratto, il giocatore è entrato nel mirino dei tifosi anche per le prestazioni in campo.

La prova poco brillante con il Venezia ha scatenato le contestazioni dei tifosi viola presenti al ‘Penzo’ e, sui social, di tutti gli altri che avevano visto la gara in tv. Vlahovic è stato destinatario di pesanti insulti, ora c’è curiosità per capire cosa accadrà quando nel weekend, contro il Cagliari, si ritroverà davanti al pubblico del ‘Franchi’. Intanto, i rumours di mercato ovviamente proseguono e si registra l’ingresso in scena di un’altra pretendente.

Vlahovic, c’è anche il Borussia Dortmund: il punto sul futuro del serbo

La ‘Bild’ riferisce infatti che il Borussia Dortmund potrebbe investire sul serbo i ricavati dell’eventuale vendita di Erling Haaland. I gialloneri di certo non vogliono privarsi a cuor leggero del norvegese, ma sanno anche di non poterlo trattenere per sempre. Il Borussia si unisce alla corsa su Vlahovic insieme ai club di Premier League (sempre forte l’interesse di Manchester City e Tottenham) e alla Juventus, che però non intende partecipare ad aste al rialzo e spera di strappare un accordo mediante l’inserimento di contropartite e una cifra cash al massimo di 60 milioni.

Intanto, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, la Fiorentina si cautela sondando il terreno per Lucca e Scamacca. Piste difficili per i viola, anche se la separazione da Vlahovic potrebbe non essere immediata. Difficilmente, qualcuno si muoverà già a gennaio. La situazione, in ogni caso, è in costante evoluzione.