Calciomercato Juventus, sogno Vlahovic e piano B con lo sconto

Calciomercato Juventus, il primo obiettivo per giugno è Vlahovic: per l’alternativa al serbo i bianconeri cercano la strada ‘low cost’

La Juventus ha già messo nel mirino, per giugno, Dusan Vlahovic per rinforzare il suo attacco. Il nome del serbo, in vista del mercato estivo, è già caldissimo. Il mancato rinnovo con la Fiorentina lo renderà uno dei nomi più appetibili di tutto il panorama internazionale, ma occhio alle possibili aste a gennaio con club della Premier League, che potrebbero decidere di accontentare le richieste di Commisso superiori ai 60 milioni di euro. I bianconeri puntano tutte le loro fiches per giugno e pensano di poterla spuntare, ma intanto intendono anche ‘cautelarsi’.

Calciomercato Juventus, ‘testa a testa’ Morata-Vlahovic: caccia allo sconto per lo spagnolo

Il ‘piano B’, stando a ‘Tuttosport’, riguarda la conferma di Morata. La corsa a Vlahovic sarà in ogni caso difficile e la conferma dello spagnolo rappresenterebbe una buona alternativa. Ma Cherubini e i suoi collaboratori vorrebbero strappare all’Atletico Madrid uno sconto sui 35 milioni di euro del riscatto, considerando anche che Morata compirà a breve 29 anni. Ci sarebbe già stato qualche contatto preliminare e i ‘Colchoneros’ non escludono l’ipotesi. Ma, se invece dovesse arrivare una chiusura in tal senso, la Juventus potrebbe decidere di lasciarlo nuovamente andare e puntare tutto su Vlahovic.