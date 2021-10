Calciomercato Inter, accelerazione decisiva: nuovo incontro e triplo rinnovo

L’Inter studia le mosse decisive sul calciomercato. Nuovo incontro in programma: sono i giorni dei rinnovi di contratto

L’Inter si concentra sulle questioni di campo: dopo il ko contro la Lazio in Serie A, è arrivata un’importante affermazione in Champions League contro lo Sheriff. I nerazzurri tornano in corsa per gli ottavi di finale, ma sullo sfondo restano sempre le questioni relative i rinnovi di contratto.

Sono diversi i nomi sul tavolo che nel prossimo futuro potrebbe vivere una svolta decisiva in tal senso. Sembra ormai quasi tutto fatto per Lautaro Martinez e, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, anche l’accordo con Nicolò Barella pare vicinissimo. Pilastri dell’Inter che è e che sarà, ma non sono gli unici. Da monitorare, infatti, anche la situazione di Marcelo Brozovic, il cui contratto scade a giugno 2022.

Calciomercato Inter, nuovo incontro per il rinnovo di Brozovic

Il croato è grande protagonista con l’Inter, epicentro assoluto del gioco e del centrocampo di Simone Inzaghi. Il croato ieri sera non si è sbottonato circa un suo prolungamento con i nerazzurri, attendendo i prossimi sviluppi. Anche ieri sera l’ex Dinamo Zagabria si è reso autore di una prestazione meravigliosa e gli occhi dei maggiori top club sono su di lui. Come riporta ‘TuttoSport’, ora il calciatore pare determinato a proseguire con la maglia dell’Inter. Dopo l’Empoli è previsto un nuovo incontro tra le parti che potrebbe sancire una svolta decisiva per il futuro del calciatore.