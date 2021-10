VIDEO CM.IT | Non ce la fanno: saltano la Champions. Ma c’è una buona notizia

Vigilia di Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri. La rifinitura prima dello Zenit

La Juventus archivia il pesante successo contro la Roma, e le relative polemiche, e prepara la trasferta di Champions League sul campo dello Zenit. I bianconeri, dopo la vittoria col Chelsea campione d’Europa, comandano il girone a punteggio pieno. In Russia la squadra di Allegri può già ipotecare la qualificazione.

La Juve è in campo questa mattina per la rifinitura prima della partenza per la Russia. E c’è una buona notizia per Allegri: de Ligt è tornato in gruppo dopo gli esami di ieri che hanno escluse lesioni, anche se la sua presenza domani è ancora in dubbio. Out, invece, Dybala e Rabiot, positivo al Covid.

VIDEO CM.IT | Zenit-Juventus, le ultime dalla rifinitura dei bianconeri

Vigilia di Champions col dubbio de Ligt, dunque, per Massimiliano Allegri. Il difensore olandese è comunque recuperato e a disposizione, ma potrebbe essere preservato anche in vista dell’Inter. In difesa, al fianco di Bonucci, ci sono chance per Rugani con Chiellini che potrebbe tirare il fiato.

Inter nel mirino anche per Dybala: come anticipato da Calciomercato.it, il numero 10 bianconero ha totalmente superato il problema muscolare alla coscia, e il suo ritorno in campo è stato rinviato solo per motivi di prudenza.

Dall’inviato Giorgio Musso