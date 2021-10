Ibrahimovic e lo sfogo in diretta dopo Porto-Milan: “La gara peggiore!”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato subito dopo il match di Champions League tra Porto e Milan; chiaro il messaggio alla squadra

Deluso per la sconfitta del suo Milan stasera contro il Porto, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune parole dopo il triplice fischio. Chiaro il messaggio mandato ai suoi compagni: “Delle tre gare perse questa è la peggiore ed è l’unica dove forse non meritiamo il punto – spiega a ‘Infinity+’ – Purtroppo sono tre partite e zero punti. Questa squadra ha bisogno di crescere e portarsi questa esperienza anche in campionato. Stanchezza? Mancano giocatori ma fa parte del calcio. Ne mancano tanti, io sono appena tornato ma mi servono più minuti per entrare nel ritmo. Non voglio avere scuse, bisogna continuare e dobbiamo solo imparare”.

Ibrahimovic ha proseguito la sua disamina: “Qualificazione? Mancano tre partite, finché c’è la possiilità puntiamo agli obiettivi. Purtroppo oggi abbiamo perso ma sono fiducioso”.