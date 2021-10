Porto-Milan, tifosi increduli: “Sembra il fratello scarso”

Critiche da parte dei tifosi durante Porto-Milan, match della terza giornata dei gironi di Champions League; Tmori nel mirino

Critiche a Fikayo Tomori durante Porto-Milan. Il difensore rossonero, nel match di stasera per la terza giornata dei gironi di Champions League, ha rimediato un cartellino giallo per un fallo inutile a centrocampo al minuto 16. Successivamente ha continuato a svolgere il suo compito difensivo con alcune imprecisioni che gli sono valse le critiche dei tifosi sui social. Alcuni di questi hanno chiesto a StefanoPioli l’inserimento di Alessio Romagnoli al posto del centrale inglese.

Calciomercato.it ha raccolto alcuni tweet significativi apparsi stasera durante il match tra Porto e Milan. La prima frazione, nonostante le molteplici occasioni su entrambi i fronti, si è conclusa a reti inviolate. Per i ragazzi di Pioli stasera è fondamentale la vittoria per continuare a sperare nel passaggio del turno.

Tomori stasera non benissimo, ma io continuo a non aver fiducia in Ballo Toure…fa anche cose buone ma non riesco a fidarmi

— John Davies 🔴⚫️ (@JohnDaviesTS) October 19, 2021