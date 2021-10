PAGELLE E TABELLINO PORTO-MILAN 1-0 | Kalulu-Tomori spaesati! Ibra non incide

Voti e tabellino del primo tempo di Porto-Milan, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions

Il Milan cade in Portogallo. I rossoneri non riescono a conquistare i primi punti in Champions League. Alla fine decide un gol di Luis Diaz. Sparisce dal match Leao dopo un buon primo tempo. Male Tomori, Kalulu e Ibrahimovic

Ecco le pagelle di Porto-Milan:

PORTO

Diogo Costa 6 – Mai veramente impegnato dai giocatori del Milan. Bravo nel giocare con i pedi

João Mário 7 – Affonda con i tempi giusti sulla destra, è un attaccante aggiunto. Dai sui piedi nasce l’azione del gol vittoria.

Pepe 7 – Si mette in mostra con un’ottima chiusura su Krunic nel corso del primo tempo. Non sbaglia praticamente mai.

Mbemba 6,5 – Giroud gioca dalla sua parte e fatica a contenerlo. Ad inizio ripresa un grande intervento evita il gol rossonero.

Wendell 6,5 – Buona l’intesa con Luis Diaz. E’ presente in fase offensiva e soffre poco dietro. Dal 45′ Sanusi 6,5 – Non fa rimpiangere il compagno mostrando le sue doti atletiche

Uribe 6,5 – Uomo ovunque del Porto. Fa bene entrambe le fasi e non ha paura a provarci da lontano.

Sergio Oliveira 6,5 – Prende un giallo dopo pochi secondi che non lo condiziona. Fa girare la squadra sempre con i tempi giusti. Dal 67′ Vitinha s.v.

Otavio 5,5 – E’ il calciatore offensivo che meno convince tra quelli del Porto. Dal 91′ Grujic s.v.

Luis Diaz 7 – Pioli lo aveva indicato come il pericolo numero uno. Pronti via colpisce un palo che trema ancora. Nel secondo tempo trova la rete della vittoria.

Taremi 6 – Tantissime occasioni per l’attaccante di Conceicao: è sempre al posto giusto, al momento giusto ma non riesce a trovare il gol.

Evanilson 6 – Ci mette sempre tanta qualità nelle giocate. Duetta bene con i compagni Dal 67′ Corona s.v.

All. Conceicao 7 – La sua squadra gioca con un’intensità importante ma segna davvero poco per quello che crea

MILAN

Tatarusanu 5,5 – Appare in ritardo in occasione del gol di Diaz ma non è un errore da meritare una grave insufficienza.

Calabria 6 – E’ costretto a difendere più che ad attaccare. Si spinge in avanti solo nel finale quando c’è da recuperare. La sua prova è comunque positiva.

Kjaer 7 – Il danese è costretto subito agli straordinari. Nel primo tempo ci mette più di una volta una pezza.

Tomori 5 – Inizio davvero complicato per l’inglese mai come stasera in difficoltà. Sbaglia diversi interventi, poi salva un gol su uno svarione di Ballo-Toure ma la prestazione resta negativa. Dal 58′ Romagnoli 6 – Entra bene in partita, riscattando la prova negativa contro il Verona.

Ballo-Touré 6 – Il terzino visto contro il Verona faticherebbe a giocare in Serie A. Oggi è un altro e mette in campo una prova ricca di tante cose buone ma da un suo erroraccio il Milan rischia grosso. Dal 57′ Kalulu 5 – Non riesce a contenere João Mário in occasione del gol di Luis Diaz. Sulla sinistra sembra davvero spaesato.

Bennacer 6 – E’ una lavatrice, pulisce palloni sporchi, giocando con grande tranquillità. Il gol del Porto nasce per un fallo subito non fischiato.

Tonali 6 – Anche stasera dimostra di essere un altro calciatore rispetto a quello ammirato la passata stagione ma finisce presto la benzina. Dal 67′ Bakayoko 5,5 – Entra con la giusta voglia: tanti i palloni recuperati ma qualcuno di troppo perso.

Saelemaekers 6 – Fortunatamente torna a mostrarci la sua versione migliore e non quello lento e appannato di sabato ma stasera non sempre trova il supporto dei compagni.

Krunic 5 – Ci mette tanta intensità, come è solito fare. Stasera sarebbe servito, però, un’altra qualità per fare la differenza. Dall’84’ Maldini s.v.

Leao 5,5 – Con le sue accelerate crea sempre la superiorità numerica. Contro il Porto si mette in mostra solo nel primo tempo. Assente ingiustificato nella ripresa.

Giroud 6 – E’ più in partita rispetto alle ultime uscite. Gioca per la squadra e lo fa spesso bene. Dal 58′ Ibrahimovic 5,5 – Non riesce a dare il contributo sperato, sbagliando spesso la giocata.

All. Pioli 5,5 – Questa volta i cambi non lo premiano del tutto. Avrebbe potuto rischiare le due punte. I dubbi sono soprattutto legati al cambio Ballo-Kalulu.

Byrch 5 – Gestione discutibile dei cartellini. Ammonisce tanto all’inizio, meno nel corso della gara. In occasione del gol di Luis Diaz appare netto il fallo di Taremi su Bennacer.

TABELLINO

PORTO-MILAN 1-0

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Mbemba, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira, Evanilson, Otávio; Luis Díaz, Taremi. A disp.: Marchesín; Marcano, F. Conceição, Pepê, Zaidu, Grujić, Corona, Manafá, Vitinha, Bruno Costa, Martínez, Vieira. All.: S. Conceição.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Kjær, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Desplanches, Jungdal; Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Bakayoko; Ibrahimović, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Felix Byrch (Germania).

AMMONITI: 3′ Oliveira (P), 15′ Tomori (M), 21′ Giroud (M), 38′ Uribe (P), 80′ Kalulu (M), 86′ Ibra (M), 90′ Leao

ESPULSI:

GOL: 65′ Luis Diaz