Adani-Allegri, la storia si ripete: ecco cosa è successo

La Juventus è riuscita a vincere contro Roma, anche se con qualche difficoltà, e arrivano i complimenti ad Allegri: “Bravo per l’onestà”

Un’altra vittoria di misura, di corto muso. Un altro risultato positivo che porta a quattro i successi consecutivi in campionato per la Juventus. Contro la Roma, nonostante le grosse difficoltà ed un pizzico di fortuna, i bianconeri con il gol di Kean sono riusciti a centrare una vittoria importante per rimanere agganciata a tutti gli obiettivi stagionali.

Il percorso intrapreso da Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera è tracciato ed è connotato da un’abitudine alla sofferenza. Idee differenti da quelle espresse in ogni modo da Daniele Adani, che con il tecnico livornese ha trascorsi travagliati. Questa volta, però, l’opinionista della ‘Rai’ ha speso parole positive nei confronti dell’allenatore della Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Allegri può festeggiare, torna e firma fino al 2026 con la Juventus

Adani dopo Juventus-Roma: “Complimenti ad Allegri per l’onestà”

Nel corso della diretta sulla ‘BoboTv’, Daniele Adani è tornato a parlare del tecnico della Juventus: “Faccio i complimenti a Massimiliano Allegri, perché la sincerità deve sempre venire prima della furbizia”. Un concetto che il noto opinionista ha voluto ribadire e approfondire, dando a Cesare quello che è di Cesare.

Adani, infatti, ha aggiunto: “È stato lucido, in un momento dove ha tirato su la sua squadra che era partita malissimo, ha detto che la Roma meritava almeno il pareggio. Non meritava il pareggio, almeno il pareggio. Questa è onestà e questa è comunicazione”. Dei complimenti per aver ammesso di non aver meritato la vittoria e di aver raccolto più di quello che ha seminato.

LEGGI ANCHE >>>ESCLUSIVO | Calciomercato Juve, indizio sul futuro di Kaio Jorge

Le filosofie di Adani e Allegri sono praticamente opposte ed i due sono destinati ad entrare in rotto di collisione ancora ed ancora, questa volta però è stato trovato un punto di contatto. Adani, peraltro, ha sempre ribadito che Max è un grande allenatore. Dopo la vittoria contro la Roma e le parole in conferenza, sono arrivati i complimenti per il tecnico della Juventus.