Allegri può festeggiare, torna e firma fino al 2026 con la Juventus

Dopo la quarta vittoria consecutiva in campionato, la Juventus si concentra sulla Champions League: Allegri, intanto, esulta per il rinnovo

Si sta ritrovando la Juventus, nella difesa ad oltranza e nella sua anima contropiedista. Questa è la strada scelta da Massimiliano Allegri per riportare successi e trofei alla ‘Vecchia Signora’. Un modo di essere più che di giocare, un’attitudine alla sofferenza e alla difesa degli assalti avversari.

In questo scenario, però, i bianconeri devono necessariamente compiere un salto di qualità nella manovra offensiva: senza una maggiore efficacia in attacco, l’ottimo lavoro svolto in difesa sarebbe vano. Per riuscire a farlo, ovviamente, sarà fondamentale il recupero di Paulo Dybala. Come raccontato da Calciomercato.it, CM.IT | Juventus, Dybala scalpita: importanti novità sul rientro: nel mirino c’è la sfida con l’Inter.

Calciomercato Juventus, firma in arrivo | Dybala rinnova fino al 2026

In casa Juventus l’ottimismo sul proprio numero ’10’ non riguarda solamente il rientro in campo. Come confermato da ‘TuttoSport’, l’agente di Paulo Dybala è atteso a Torino alla fine di ottobre: nessuna trattativa, tornerà solamente per apporre la firma sul tanto atteso rinnovo di contratto. L’argentino siglerà un prolungamento che lo legherà a ‘Madama’ fino al 2026.

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV| Da Vlahovic a Pogba fino a Dybala: parla Bianchin

Un rinnovo importante, che sottolinea la centralità di Dybala nel progetto tecnico della Juventus. Lui e Federico Chiesa sono considerati i due top player da cui ripartire e su cui edificare un nuovo ciclo vincente. Al timone di comando, come sempre, ci sarà Massimiliano Allegri. Proprio il tecnico livornese ha spinto molto con la società per ottenere il rinnovo di Paulo Dybala, rinnovo che ormai è solamente considerato una formalità.