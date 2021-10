Caos Newcastle, così salta tutto | Sta succedendo ora

Club di Premier League compatti contro il nuovo Newcastle: ecco la mossa che spaventa anche il Manchester City

Il nuovo Newcastle spaventa i club di Premier League e l’intero panorama del calcio internazionale. L’arrivo della nuova proprietà guidata dal fondo saudita con a capo il principe Mohammed bin Salman ha già allarmato anche i top club europei, e sono iniziati a circolare i primi nomi dei big che potrebbero finire nel mirino della società.

Si compatta così il fronte dei club di Premier contro il Newcastle. Secondo quanto riportato dal ‘Guardian’, infatti, ieri 18 club su 20 del campionato inglese avrebbero detto sì alla proposta di bloccare le sponsorizzazioni interne alle società. L’unico voto contrario è quello del Newcastle, mentre il Manchester City si è astenuto.

Club di Premier uniti contro il Newcastle: la decisione

Il tema del dibattito è quello degli introiti che arriverebbero al nuovo Newcastle del fondo PIF direttamente da società controllate dagli stessi proprietari. Una presa di posizione che ovviamente non è stata gradita dal club inglese, che ritiene la decisione come ‘anti-competitiva’.

Per il momento lo stop alle sponsorizzazioni interne durerà solamente per il prossimo mese, in attesa di nuove discussione e di una decisione permanente. In ogni caso è già guerra tra le società di Premier League e il Newcastle, con il Manchester City ‘alleato’ dei nuovi proprietari sauditi.