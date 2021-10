Doppia follia Newcastle: “Pronti più di 100 milioni. Il più pagato di sempre”

Il Newcastle ha recentemente cambiato proprietà ed i tifosi iniziano già a sognare in grande in vista delle prossime sessioni di mercato. Due nomi pronti a scuotere i fan

Nonostante i risultati in campionato restino altamente deludenti, come testimonia il penultimo posto in classifica, i tifosi del Newcastle hanno comunque ritrovato entusiasmo dopo il cambio di proprietà. Grazie ai soldi freschi del fondo PIF è lecito sognare per i supporters del club bianconero che si candida a catalizzare la massima attenzione di tutti nelle prossime sessioni di calciomercato.

Una pioggia di milioni di euro è pronta ad abbattersi sulla scena internazionale con lo scopo di potenziare il Newcastle e renderlo un club di prima fascia. Per farlo la nuova proprietà potrebbe anche far affidamento più o meno direttamente alla Serie A. La prima mossa per costruire una squadra vincente a Newcastle è rappresentata dall’arrivo di un nuovo allenatore di spicco.

Calciomercato Napoli, Koulibaly con Conte al Newcastle: le cifre

Occhi puntati su Antonio Conte, come sottolineato anche dal noto influencer Damiano Coccia ‘Er Faina’ sul suo profilo Instagram e in diretta su ‘Ocw’: “Il Newcastle vuole a tutti i costi Antonio Conte, stanno trattando ad oltranza per il suo approdo. Uno stipendio da capogiro, potrebbe essere il più alto di sempre percepito da un allenatore”.

E non è finita, perchè la società inglese potrebbe potenziare la squadra con Kalidou Koulibaly: “Sempre il Newcastle sta tentando Koulibaly con un’offerta da più di 100 milioni di euro. Lo vuole a tutti i costi e ci sarebbe in ballo un’offerta pazzesca per il Napoli“.