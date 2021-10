Juventus-Roma, arriva la decisione dell’AIA su Orsato

L’AIA ha deciso di non fermare Daniele Orsato, direttore di gara del discusso big match Juventus-Roma andato in scena ieri sera all’Allianz Stadium.

Il fischietto veneto ha fatto e continua a far discutere per via del rigore concesso ai giallorossi dopo il contatto Szczesny-Mkhitaryan, quando una norma specifica stabilisce che in quel caso avrebbe dovuto far proseguire l’azione. Azione, nella fattispecie, terminata con la rete della Roma. L’AIA non prenderà provvedimenti nei suoi confronti poiché la sua decisione è nel campo dell'”errore-non errore”.