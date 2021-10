Calciomercato Juve e Milan, scambio con Mou e addio colpo gratis

La sfida tra Juventus e Roma si proietta anche sul calciomercato, con uno scambio che potrebbe mandare KO gli eterni rivali

A margine di Juventus-Roma, più che soffermarsi sulle polemiche arbitrali, José Mourinho ha preferito lanciare messaggi di calciomercato al proprio club, facendo riferimento ancora una volta alla necessità di rinforzare la rosa con alternative valide.

Le priorità dell’allenatore della Roma sono rappresentate da un terzino destro e da un centrocampista centrale. Tra dichiarazioni e scelte tecniche, lo ‘Special One’ ha fatto capire a chiare lettere di non contare su Reynolds, Diawara e Villar e spera di ricavare un tesoretto in entrata dalla partenza degli esuberi. Già in rotta di collisione con la Juventus per Zakaria, Tiago Pinto ha messo nel mirino altri centrocampisti in orbita bianconera.

Secondo asromalive.it, infatti, la dirigenza romanista starebbe monitorando con estrema attenzione la situazione di Boubacar Kamara. In scadenza a giugno 2022, il centrocampista flirta già dalla scorsa estate con il Milan e, nonostante l’inserimento juventino, il club rossonero conserva ancora la pole nella corsa al 21enne.

Calciomercato Juve e Milan, Roma su Kamara con lo scambio

Il ragazzo ha già strizzato l’occhio ai rossoneri, che lo vedono come potenziale erede di Kessie ed è indubbio che il club capitolino parta in ritardo nella rincorsa al calciatore. In ottimi rapporti con il Marsiglia, i Friedkin potrebbero però calare l’asso nella manica rappresentato da Pau Lopez. Lo spagnolo ha rubato il posto a Mandanda, collezionando già otto presenze stagionali. Alla ventesima scatterà l’obbligo di riscatto a 12 milioni di euro e Pinto può provare a sfruttare il cartellino dell’ex Betis per anticipare tutti e provare uno scambio con Kamara.

Uno scenario che resta tuttavia complicato. Sia per la posizione del giocatore, sia perché Sampaoli e l’OM sembrano disposti a correre il rischio di perdere a zero il ragazzo pur di non rinunciare ad un autentico pilastro a stagione in corso.