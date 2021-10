L’ultima giornata di Serie A ha lasciato strascichi importanti anche dal punto di vista degli infortuni. KO pesante dopo Napoli-Torino

KO ed infortunio pesante in casa Torino dopo la trasferta di Napoli. Rolando Mandragora è uscito dopo 8 minuti nella sfida di ieri del Diego Armando Maradona, lasciando subito intravedere qualcosa di grave a giudicare dalle smorfie di dolore del centrocampista. L’ex genoano si è sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali necessari per valutarne l’entità. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Roma, arriva la decisione dell’AIA su Orsato

LEGGI ANCHE >>> Inter-Sheriff, ESCLUSIVO Castaneda: “In campo senza timori. La Serie A un sogno”

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il Torino ha quindi fatto sapere tramite una nota sul proprio sito ufficiale: “Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Rolando Mandragora, uscito ieri anzitempo nella partita contro il Napoli, hanno evidenziato una lesione del menisco interno del ginocchio destro che verrà sottoposta a valutazione chirurgica nei prossimi giorni”. Si prospettano dunque settimane di stop, anche se molto dipenderà dall’eventuale operazione chirurgica: in questo caso i tempi si allungherebbero.