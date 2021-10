Juventus, infortunio de Ligt | C’è la data del rientro

Le ultime in casa Juventus sull’infortunio di de Ligt, c’è la data del rientro del difensore olandese

“E’ una cosa che ha sorpreso anche me. Vedremo domani come andranno i controlli”. Parlando dell’infortunio di de Ligt, Massimiliano Allegri ieri ha escluso problemi gravi per il difensore olandese, out nel match vinto contro la Roma allo Stadium. De Ligt, riporta ‘Tuttosport’, ha accusato un affaticamento muscolare nella rifinitura; la situazione verrà monitorata in queste ore e, se non ci saranno ulteriori controindicazioni, dovrebbe giocare titolare mercoledì sera contro lo Zenit nel match di Champions League.

Insieme a de Ligt, sulla corsia sinistra ci sarà anche il ritorno di Alex Sandro. Allegri ritrova quindi alcuni elementi importanti della sua difesa, che ieri ha retto agli attacchi giallorossi portando a casa tre punti fondamentali.