Allegri sorpreso dall’infortunio di de Ligt: la frase in conferenza

Nella conferenza stampa al termine di Juventus-Roma, Massimiliano Allegri ha parlato anche dell’infortunio di de Ligt. Il difensore olandese non è stato convocato per il match di questa sera a causa di un problema fisico che il tecnico ha così spiegato nel post gara: “Domani mattina farà gli esami, ieri dopo cinque minuti di riscaldamento l’ho visto a bordocampo che aveva fastidio e abbiamo preferito non rischiarlo. Non credo sia qualcosa di grave, però è una cosa che ha sorpreso anche me. Vedremo domani come andranno i controlli”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus-Roma, Allegri sull’infortunio di de Ligt

La Juventus è attesa ora dalla sfida in Champions contro lo Zenit e poi dallo scontro con l’Inter. Per sapere se l’olandese sarà a disposizione di Allegri per i due match occorrerà attendere l’esito degli accertamenti che, come affermato dal tecnico, saranno svolti domani mattina.