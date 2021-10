Calciomercato, Juventus o Milan: scelta la prossima squadra di Icardi

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro incerto di Mauro Icardi

Si infittisce sempre di più il futuro di Mauro Icardi, che non vive un periodo semplice a Parigi. L'attaccante argentino è infatti tutt'altro che centrale nelle gerarchie interne di Pochettino, chiuso da una potenza di fuoco rara e rappresentata dal tridente dei sogni Mbappe-Messi-Neymar. Difficile quindi per l'ex interista, recentemente protagonista anche in termini di gossip, giocare con continuità.

Sondaggio CM.IT, il futuro di Icardi: i tifosi scelgono la Juventus

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa all’eventuale prossima squadra dello stesso Icardi. Per il 51% dei votanti il bomber albiceleste servirebbe maggiormente alla Juventus di Massimiliano Allegri, squadra a cui è spesso e volentieri accostato. Il 22,9% lo vorrebbe al Milan mentre più staccato c’è il Tottenham.