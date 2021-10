Buone notizie per Pioli: le ultime da Milanello verso il Porto

Il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi dopo il successo contro il Verona. Ecco la situazione legata a Bakayoko e Rebic

Finalmente Bakayoko. Il Milan recupera anche il centrocampista francese, che oggi per la prima volta, si è allenato con il resto del gruppo. La squadra di Stefano Pioli si è ritrovata oggi, dopo il successo contro il Verona, per preparare la delicata trasferta in Portogallo, dove i rossoneri se la vedranno contro il Porto, per il terzo match della fase a gironi di Champions League.

Milan, le ultime su Rebic

Il recupero di Bakayoko non è l’unica buona notizia. Ante Rebic, uscito ieri per infortunio nel corso del primo tempo, si è sottoposto agli esami del caso che hanno escluso lesioni capsulo legamentose. Il croato verrà valutato giorno dopo giorno. Appare davvero difficile una sua presenza martedì sera. Domani mattina l’ultimo allenamento a Milanello, prima del viaggio per Oporto.