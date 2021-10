Juventus, infortunio Dybala | Brutte notizie per Allegri

Non arrivano buone notizie per ciò che concerne la Juventus ed in particolare le condizioni fisiche di Paulo Dybala. I tempi sull’argentino

Non c’è pace nella stagione di Paulo Dybala che non solo salterà la Roma questa sera, ma dovrebbe essere out ancora per un po’. Il numero 10 argentino è infatti ancora alle prese con un’elongazione muscolare, per la quale i tempi di recupero si allungano. Ormai si va verso il mese di stop. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In precedenza, per ciò che concerne il rientro di Dybala, si era pensato a tempi più celeri in virtù dell’assenza di una lesione ma le cose ora sembrano cambiare dopo lo stop dello scorso 26 settembre a margine della sfida casalinga vinta dalla Juventus contro la Sampdoria. Oltre alla Roma infatti, l’argentino va verso l’assenza anche contro Zenit, Inter e Sassuolo e potrebbe rientrare contro il Verona il 30 ottobre.