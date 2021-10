Quale sarà la sede della Supercoppa tra Juventus e Inter è argomento di discussione, tra l’Arabia e chi punta al ritorno in patria

Si avvicina la data della Supercoppa Italiana, con Inter e Juventus che vorrebbero disputare la sfida a Riyad il 22 dicembre, così da poter incassare il cachet da 3,5 milioni di euro a testa che l’organizzazione garantisce loro. La Lega, di rimando, vorrebbe disputare la gara in Italia, tra Roma e Milano, per poter risolvere la questione legata ai diritti televisivi, non ancora ceduti.

Polemica per la Supercoppa: le reazioni sui social

Le reazioni sui social, ovviamente, stanno iniziando ad arrivare, con i tifosi della Juventus che temono un complotto, lamentando l’eventuale scelta dello stadio di Milano, in casa dell’Inter. Dall’altro lato c’è chi non vorrebbe andare in Arabia a disputare una gara che potrebbe creare problematiche al resto del calendario di Serie A. Tra questi spunta anche chi punta il dito contro il Napoli e De Laurentiis, che vorrebbe posticipare la sfida con la Juventus, da disputare durante la Coppa d’Africa.

Tra i tweet anche chi si lamenta dell’atteggiamento della Juventus: “Per queste cose mi dà molto a noia la dirigenza della juve. Va bene non fare polemiche inutili, li comprendo. Però per nove anni abbiamo vinto lo scudetto e giocato la Supercoppa in stadi improponibili. A sto punto meglio Roma, stadio neutrale per entrambe”.

Abbiamo vinto lo scudetto per 9 anni di fila e non abbiamo mai giocato una finale di #Supercoppa in casa. Lo vince l'#Inter e la #Lega propone di giocarla a Milano. Siamo su scherzi a parte immagino 🤡🤡🤡 — MaxG (@Gimax38) October 15, 2021

📢⚠️"#Supercoppa Italiana. #Juventus e #Inter contro la #Lega. I club vogliono giocarla a #Ryad, la Lega propone Roma o Milano".

Come ampiamente previsto, appena la Juventus ha "mollato" lo scudetto, si torna a giocare in Italia, a casa dei campioni d'Italia… 🤢 — GiùlemanidallaJuve (@glmdj) October 15, 2021

Non avete capito…è per fare in modo di assecondare il Napoli….vedrete che la si giocherà il 4 0 5 gennaio così da rimandare Juve Napoli del 6… — lele raffa (@leleraffa2) October 15, 2021