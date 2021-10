Inter-Juventus, caso Supercoppa | La Lega si oppone

Caso Supercoppa italiana per Inter e Juventus, la Lega si oppone all’ipotesi Arabia Saudita

Caso Supercoppa per Inter e Juventus. La Lega calcio si oppone all’ipotesi araba. In vista della finalissima tra i vincitori di Scudetto e Coppa Italia, resta ancora da decidere data e luogo. Le ipotesi in gioco, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbero il 22 dicembre a Riyad o il 5 gennaio a Roma (con Milano come alternativa). Le due società, insieme alla Federazione dell’Arabia Saudita, starebbero spingendo per un match pre natalizio nella capitale araba che garantirebbe un guadagno di 3,5 milioni di euro a testa più spese pagate.

La Lega, dal canto suo, si oppone e vaglia le due sedi italiane. Nelle prossime settimane si attendono quindi novità importanti sulla scelta definitiva.