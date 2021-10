Calciomercato Juventus, scelta fatta: ‘follia’ per Haaland

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito all’eventuale follia di mercato della Juventus

La Juventus ha iniziato questa estate un nuovo ciclo con l’addio di Ronaldo e l’arrivo di Allegri in panchina. Due punti focali che segnano la rottura col recente passato bianconero. Il club Agnelli deve prima di tutto tornare ai vertici massimi del calcio italiano, per poi riallacciare quel discorso europeo che da tempo ormai non trova soluzione. Per farlo potrebbero servire anche un paio di colpi da novanta: quegli acquisti che più di tutti scaldano il cuore e la fantasia dei tifosi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa alle eventuali follie di mercato dei bianconeri. Il 56,8% dei votanti farebbe una follia per portare Erling Haaland alla Juventus. Il bomber norvegese è seguito con un distacco notevole da Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Chiude invece con appena l’1,2% delle preferenze Raheem Sterling.