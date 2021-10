Milan, UFFICIALE: altro positivo al Covid dopo Theo Hernandez

Brutte notizie in casa Milan, nuova positività al Covid in casa rossonera dopo Theo Hernandez: il comunicato ufficiale

Brutte notizie in casa Milan. Dopo la positività di Theo Hernandez rientrato dagli impegni con la Francia, il club rossonero ha annunciato un nuovo caso di Covid all’interno del gruppo squadra. Si tratta di Brahim Diaz. Il giocatore spagnolo è risultato positivo al tampone e dunque non sarà a disposizione per il match di domani contro il Verona. Stefano Pioli in conferenza aveva lasciato presagire alcuni segnali con la possibilità che il giocatore spagnolo potesse non essere a disposizione.

Questo il comunicato ufficiale:

“AC Milan comunica che Brahim Dìaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo.

Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito informate”.