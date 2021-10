Ansia Brahim Diaz: Pioli pronto a cambiare il suo Milan

Ancora un inconveniente in casa Milan a margine del rientro in campo contro il Verona: Pioli ridisegna la squadra

Piove sul bagnato in casa Milan. Stefano Pioli deve fare i conti col possibile forfait di Brahim Diaz, ‘ufficialmente’ indisposto. Si scalda così Daniel Maldini, che ha superato i problemi accusati in Nazionale Under20. Ma sono vive anche altre sue ipotesi: la prima prevede Rade Krunic in campo dal primo minuto. Il bosniaco, considerato una pedina fondamentale da Pioli, ha finalmente recuperato ma chiaramente non può avere i 90 minuti nelle gambe.

Non è da escludere, però, che alla fine il tecnico rossonero si affidi alle due punte, come visto questa estate, con Rebic vicino a Giroud, e Leao e Saelemaekers larghi sulle fasce. D’altronde l’attacco, oggi, è l’unico ruolo non in emergenza, soprattutto se Ibra domani mattina dovesse dare garanzie.

Pochi dubbi a centrocampo dove Kessie e Tonali sono in vantaggio su Bennacer. Dietro verso un turno di riposo Kjaer, con Tomori e Romagnoli dal primo minuto. Pioli dà fiducia a Tatarusanu tra i pali, per gli esterni Calabria è recuperato, ballottaggio Kalulu-Ballo Toure.