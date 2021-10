Ai margini al PSG: quante occasioni per la Serie A!

Sono diversi i big del PSG ai margini in questa prima parte di stagione: tutte le possibili occasioni per la Serie A

Il nuovo PSG dei sogni ha vissuto una prima parte di stagione tra alti e bassi. Dal passo falso all’esordio in Champions League contro il Brugge alla grande vittoria con il Manchester City di Guardiola, fino al ko in Ligue 1 sul campo del Rennes nell’ultima partita prima della sosta per le Nazionali. Pochettino non ha ancora trovato il giusto equilibrio, anche se alcune gerarchie sono ormai chiare. Ecco i giocatori ai margini del PSG che potrebbero diventare occasioni di calciomercato per le big di Serie A. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, da Icardi a Wijnaldum: i big ai margini nel PSG

“Non posso dire di essere totalmente felice al PSG, perché la situazione non è quella che mi aspettavo. Sono un combattente, devo rimanere positivo e lavorare sodo per risolvere la situazione”. Lo ha dichiarato Georginio Wijnaldum, uno dei nuovi acquisti della società parigina con un un ingaggio di circa 10 milioni di euro che sta faticando ad imporsi con Pochettino. Ai margini ci sono anche Rafinha (5 milioni di ingaggio), già accostato a più riprese ai club di Serie A, e Draxler, che percepisce circa 7 milioni a stagione. Spicca anche Mauro Icardi (ingaggio da 9 milioni di euro): l’ex capitano dell’Inter è finito definitivamente in panchina dietro al tridente Mbappé-Messi-Neymar. Senza dimenticare la situazione di Sergio Ramos, che in estate ha firmato un contratto da 15 milioni a stagione e non ha ancora esordito con la maglia del PSG. Oltre 45 milioni di ingaggi ai margini o comunque oggetti misteriosi: la Serie A osserva interessata pronta a cogliere eventuali occasioni.