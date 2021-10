Sergio Ramos choc: “Ginocchio in pessime condizioni!”

Sergio Ramos non ha ancora esordito con la maglia del PSG: la rivelazione sulle condizioni del ginocchio del difensore

Tiene banco in casa PSG anche la situazione di Sergio Ramos. L’ex capitano del Real Madrid non ha ancora fatto il suo esordio con la squadra parigina, tormentato dai problemi al ginocchio dopo l’operazione dello scorso febbraio. Il giornalista Fred Hermel ha rivelato a ‘RMC Sport’: “Quello che dicono all’interno del Real Madrid è che il ginocchio di Ramos sarebbe in condizioni molto peggiori di quanto si pensi”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sergio Ramos diventa un caso: la rivelazione

“Bisogna prenderlo con le pinze, ma quello che mi dicono ancora al Real è: “Non l’abbiamo rinnovato perché è interessata anche la cartilagine“, il che significa che va oltre il semplice menisco da ripulire”, ha concluso il giornalista. Il ginocchio di Sergio Ramos, stando a quanto rivelato da Hermel, sarebbe dunque in pessime condizioni. E in casa PSG cresce la preoccupazione, al punto che sono già circolate voci e indiscrezioni di calciomercato sul possibile addio dello spagnolo. Intanto, dal report medico di quest’oggi diffuso dal club parigino, si apprende che il difensore continuerà gli allenamenti individuali e sarà monitorato dallo staff medico per altri dieci giorni, al termine dei quali si valuterà se farlo tornare in gruppo. Staremo a vedere.