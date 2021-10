Nuovo bomber per l’Inter: concorrenza dalla Premier

Possibile nuova occasione di mercato per l’Inter, che potrebbe rinforzare l’attacco con un nuovo bomber: c’è anche un club di Premier

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Riparte la Serie A e riparte anche la corsa al secondo scudetto consecutivo per la nuova Inter targata Simone Inzaghi. Per i nerazzurri ci sarà da fronteggiare il big match contro la Lazio, proprio ex squadra dell’attuale tecnico interista.

Nel frattempo il calciomercato non si ferma mai, e la società nerazzurra continua a essere alla ricerca di un nuovo bomber che possa essere un vice Dzeko. L’occasione potrebbe arrivare dal Belgio, dove un attaccante continua a mettersi in luce a suon di gol. Ma c’è da affrontare la concorrenza di un club inglese.

Leggi anche >>> CMIT TV | Inter-fondo Pif, ecco cosa sta succedendo

Inter, Onuachu nel mirino: sfida al Southampton

Tra i reparti che l’Inter potrebbe pensare di rinforzare nelle prossime sessioni di calciomercato c’è sicuramente l’attacco, dove un’ulteriore punta pura oltre a Edin Dzeko farebbe comodo a Simone Inzaghi.

Leggi anche >>> Vlahovic a zero, Commisso sgancia la bomba e accusa l’Inter

Così, secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Paul Onuachu, attaccante del Genk sul quale ci sarebbe anche l’interesse del Southampton. Il bomber classe 1994 di nazionalità nigeriana ha messo a segno nove gol in nove giornate nel campionato belga fino ad ora, e due gol in quattro presenze nelle competizioni europee. Onuachu potrebbe così essere un’ottima occasione per il futuro dell’attacco interista.