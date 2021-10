Correa tranquillizza l’Inter: ma i dubbi restano per Inzaghi

L’Inter tira un sospiro di sollievo: Joaquin Correa si allena con l’Argentina e sarà disponibile per il match contro l’ex Lazio

Arrivano buone notizie dal ritiro dell’Argentina per l’Inter e Simone Inzaghi. Sembra infatti alle spalle il problema muscolare accusato nei giorni scorsi da Joaquin Correa, out nel match contro l’Uruguay per un affaticamento muscolare. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E’ stato lo stesso attaccante a tranquillizzare l’ambiente Inter, postando una foto dell’ultima rifinitura dell’Albiceleste in vista della gara con il Perù di questa notte: “Pronto per domani“, la didascalia a corredo della foto da parte dell’ex Lazio. Correa torna quindi arruolatile per il Ct Scaloni e al rientro a Milano si metterà a disposizione di Inzaghi per l’anticipo di campionato all’Olimpico contro la formazione di Sarri.

Toccherà valutare comunque come avrà recuperato il ‘Tucu’ – e con lui il connazionale Lautaro Martinez – dalle fatiche con l’Argentina, con il tecnico piacentino che potrebbe anche lasciarli almeno inizialmente a riposo con la Lazio puntando in attacco su uno tra Perisic e Calhanoglu alle spalle di Dzeko.