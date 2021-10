Inter, Inzaghi in ansia per Correa: gli aggiornamenti

Da monitorare in casa Inter le condizioni di Correa a seguito dell’infortunio con l’Argentina, le ultime sull’attaccante.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Inter attesa sabato dal big match dell’Olimpico contro la Lazio, Simone Inzaghi sfida il suo passato ma è alle prese in queste ore con molteplici riflessioni in merito alle scelte di formazione. Per le condizioni in cui i suoi rientreranno dal Sudamerica a ridosso del match, soprattutto Joaquin Correa, che si è fermato con l’Argentina per un problema fisico.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan sfida Inter e Juve per l’erede di Ibrahimovic, Maldini ha un piano

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La ‘Gazzetta dello Sport’ aggiorna sulle sue condizioni fisiche e spiega che il giocatore si è messo in contatto con lo staff medico del club per rassicurare tutti. Si tratterebbe soltanto di un piccolo affaticamento muscolare, prova ne sia che non sono stati ritenuti necessari approfonditi esami clinici. Scongiurata una lesione, ma i dubbi sulla sua presenza sabato all’Olimpico crescono, al punto che Simone Inzaghi pensa già a una esclusione preventiva, per evitare rischi, e di tenere ‘in caldo’ anche Lautaro Martinez, lanciando Perisic o Calhanoglu alle spalle di Dzeko.