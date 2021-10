CMIT TV | I dubbi di Moscardelli sul big juventino: “Ecco cosa gli manca”

Alvaro Morata, attaccante della Juventus, bocciato da Davide Moscardelli intervenuto alla CMIT TV

Niente da fare per Alvaro Morata: difficilmente l’attaccante spagnolo della Roma potrà tornare a disposizione di Allegri per la gara contro la Roma, più probabile un suo rientro con lo Zenit in Champions o l’Inter il prossimo weekend. Proprio su Morata è intervenuto alla CMIT TV Davide Moscardelli. L’ex attaccante ha commentato le difficoltà del calciatore, ancora di proprietà dell’Atletico Madrid. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Moscardelli ha parlato così di Morata e Kean: “Se stanno lì, sono da Juve: li hanno scelti loro. Kean è arrivato quando è andato via Ronaldo, era un calciatore che già conoscevano”. Su Morata invece il giudizio dell’ex attaccante è diretto: “A me piaceva, solo che non sta dando continuità di prestazione e di gol. Un attaccante ha un periodo in cui basta che tocca palla e la butta dentro e altri dove non vuole proprio entrare. Morata però il periodo in cui ha segnato tanto non lo ha mai avuto”.