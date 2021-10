Test infrasettimanale per la Juventus di Allegri contro il Chieri alla Continassa: ancora a parte Dybala e Morata, gli aggiornamenti in vista della Roma

Slitta ancora il rientro in gruppo di Paulo Dybala. Anche questo pomeriggio il numero dieci si è allenato a parte alla Continassa: lavoro individuale in campo per la ‘Joya’, che prosegue nel percorso di recupero dall’infortunio alla coscia rimediato lo scorso 26 settembre contro la Sampdoria.

Massimiliano Allegri spera di recuperare almeno per la panchina l’ex Palermo, con i prossimi allenamenti che saranno decisivi in vista del posticipo di domenica all’Allianz Stadium con la Roma. Come per Dybala, seduta personalizzata anche per Alvaro Morata: pochi spiragli per l’incrocio con i giallorossi di Mourinho, con lo spagnolo che punta a tornare in campo contro lo Zenit in Champions League o per la successiva sfida di San Siro con l’Inter.

Intanto i bianconeri oggi hanno disputato una partitella amichevole con il Chieri, formazione di Serie D, realizzando sette reti: a segno con una doppietta Kean e il baby Soulé, oltre a Kulusevski, Compagnon e Aké. Aggregati alla prima squadra diversi elementi dell’Under 23 e della Primavera.