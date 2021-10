Contatti con Raiola e offerta faraonica: assist Haaland per la Juventus

Contatti con Raiola e offerta faraonica: Haaland potrebbe fornire un importante assist alla Juventus

Un giro di bomber da perdere la testa. E’ quello che potrebbe esserci la prossima estate con tutte le big d’Europa coinvolte. C’è il Real Madrid che è pronto a sferrare l’assalto decisivo a Mbappe: senza rinnovo con il Psg, l’attaccante francese potrà andare gratis al ‘Bernabeu’, lasciando i parigini senza un bomber.

Ma proprio Mbappe può essere la miccia che fa esplodere il mercato: il club di Al-Khelaifi andrebbe a caccia di un degno sostituto e, secondo quanto riferisce ‘footmercato.net’, il nome scelto è quello di Haaland. Il Psg avrebbe il norvegese come priorità in caso di addio di Mbappe e per convincere Raiola, visto che per li Borussia Dortmund basterà pagare la clausola presente nel contratto, Leonardo ha in mente una offerta faraonica. Si parla di un contratto tra i 38 e i 42 milioni di euro, lo stesso proposto a Mbappe per il rinnovo.

Contatti ci sono stati già con Raiola e le tante operazioni concluse con l’agente negli ultimi anni potrebbero essere un viatico per avvantaggiare i parigini rispetto alla concorrenza. Con Haaland alla corte di Pochettino, potrebbe esserci la svolta anche per Icardi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, Haaland-Psg: Icardi lascia Parigi

Con Mbappe fuori e Haaland dentro, l’attaccante argentino potrebbe allontanarsi dal Psg. Il suo nome è spesso accostato ad un ritorno in Serie A, anche se c’è da tenere conto dell’interesse della Premier League.

In caso di addio alla Francia, Icardi potrebbe tornare ad essere un obiettivo della Juventus, così come al Milan, due grandi che in estate potrebbero tornare a caccia di un bomber.