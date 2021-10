Non solo Kessie, assalto Newcastle al pilastro del Milan

Il Newcastle è intenzionato a spendere parecchi soldi per rafforzare la squadra. Tanti i giocatori ‘italiani’ osservati: nel mirino ci sarebbe anche un big rossonero

Come vi stiamo raccontando ormai da giorni, il Newcastle è pronto a diventare il club protagonista delle prossime sessioni di calciomercato. La nuova proprietà è intenzionata a far le cose in grande e lo dimostrano i nomi degli obiettivi dei Magpies, che stanno circolando. Anche le italiane dunque rischiano di dover fare i conti con il ciclone inglese. Sono tanti i giocatori, che militano in Serie A, nel mirino: da de Vrij, passando per de Ligt, Kessie, Brozovic e Barella, sono solo alcuni dei nomi.

Un’ultima idea – stando a quanto riportato da ‘The Sun’ – sarebbe Fikayo Tomori. Il centrale inglese, costato al Milan circa 29 milioni di euro, potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Lampard diventasse il nuovo allenatore.

Ad oggi, visto che anche il lungo contratto, appare difficile immaginare un addio di Tomori. L’ex Chelsea è una delle colonne del nuovo Milan e in pochi mesi ha visto il suo valore quasi raddoppiare.