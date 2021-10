Il giornalista di ‘Telelombardia’ Matteo Caronni è intervenuto alla CMIT TV rispondendo alle domande sul calciomercato della Juventus

Dusan Vlahovic è il primo grande obiettivo della Juventus per rinforzare l’attacco. Intervenuto in diretta alla CMIT TV, Matteo Caronni ha confermato: “Per il serbo c’è una congiunzione di idee – ha detto il collega di ‘Telelombardia’ – E’ chiaramente lui l’obiettivo numero uno, anche se da qui a prenderlo ce ne passa”.

NO VLAHOVIC A GENNAIO – “Vlahovic già a gennaio non credo. La Juve non può fare quel tipo di investimento a meno che non parta qualche giocatore non considerato importante. Vedi Kulusevski e McKennie“.

KESSIE E BROZOVIC – “Entrambi obiettivi Juve? No, impossibile. L’approdo di Arrivabene ha lanciato un messaggio chiaro: basta stipendi monstre a giocatori poi non rivendibili. Vedo più fattibile una spesa forte sul cartellino di giocatori di prospettiva come Tchouameni, con spese da 40 milioni da dilazionare”.