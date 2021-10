Calciomercato Inter, Brozovic ha le idee chiare: la mossa netta sul Milan

Momento decisivo per il rinnovo con l’Inter di Marcelo Brozovic: oggi primo summit con la società per la trattativa sulla permanenza in nerazzurro

Si entra nel vivo all’Inter nella trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto la prossima estate con il club campione d’Italia. Nelle prossime ore è previsto un primo contatto con l’entourage del nazionale croato, alfiere anche dello scacchiere di Inzaghi dopo il ciclo vincente con Conte in panchina. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Filtrano delle sensazioni positive per la firma sul nuovo accordo dell’ex Dinamo Zagabria, anche se ci sarà da trovare la quadra sulle cifre dell’ingaggio. Brozovic al momento percepisce uno stipendio da 3,5 milioni di euro e chiede un quadriennale da circa 6 milioni a stagione, alla stregua di Calhanoglu.

Calciomercato Inter, Brozovic respinge il Milan: le ultime sul rinnovo

‘Brozo’ non pensa all’addio e la sua priorità è quella di firmare il nuovo contratto con l’Inter, anche perché si trova molto bene a Milano fuori dal campo. I sondaggi dall’estero comunque non mancano, con il Newcastle che si sarebbe aggiunto tra le squadre alla finestra per il croato insieme alle big PSG e Chelsea. Tra queste invece – sottolinea il quotidiano ‘Tuttosport’ – non arriverebbero riscontri sul Milan e un possibile ‘tradimento’ di Brozovic ai colori nerazzurri. Il ‘Diavolo’ sarebbe infatti tagliato fuori dalla corsa, con lo stesso 28enne centrocampista che ha avrebbe manifestato ai suoi agenti la volontà di rimandare al mittente eventuali proposte provenienti dai cugini rossoneri.