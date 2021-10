CMIT TV | Inter, Togna: “Ecco le ultime sul futuro di Brozovic”

Il collega di ‘Tuttosport’ Simone Togna è intervenuto nel Tg di CMIT TV delle ore 14. Focus sul futuro dell’Inter e di Marcelo Brozovic

Il collega di ‘Tuttosport’ Simone Togna è intervenuto alla CMIT TV per parlare di Inter all’indomani della ratificazione del bilancio nerazzurro con una perdita record di 245,6 milioni di euro: “Se i conti in pesante rosso possono portare ad altre grandi cessioni? E’ ancora un po’ presto per determinare il calciomercato e il futuro dell’Inter – ha risposto Simone Togna – Tanti milioni potrebbero arrivare o non arrivare dalla Champions, dalla qualificazione innanzitutto agli ottavi. Le gare con lo Sheriff saranno due finali in questo senso. Si dice che dei 270 milioni dati da Oaktree, solo 80 siano stati destinati dalla famiglia Zhang all’Inter… Il discorso, quindi, non è semplice: certo se andrà tutto male l’Inter dovrà vendere davvero altri giocatori. Rischio addio Marotta? Risulta che il rinnovo sia stato fatto, stesso discorso per Ausilio e Baccin. La sensazione è che tutti e tre resteranno all’Inter. Marotta è un fuoriclasse, perderlo sarebbe molto grave per la famiglia Zhang. Spero che rimanga in sella nel suo ruolo“.

Togna si è espresso poi sul futuro di Brozovic, ancora in scadenza a giugno 2022: “Fino a poco tempo fa c’era la convinzione circa la sua permanenza all’Inter, ora un po’ meno perché si aspetta questo incontro con Marotta e Ausilio. Un mese fa il suo avvocato e suo papà-agente sono stati a Milano, ma per motivi legati al brand di Marcelo. Brozovic vuole quantomeno arrivare ai 5 milioni di Calhanoglu, anche se la richiesta iniziale potrebbe essere sui 5,5 milioni. Vuole restare, ma da gennaio è un free agent. Questo incontro con la società, stando a voci di corridoio, potrebbe avvenire fra un mesetto. Ad oggi però non si può escludere che possa restare in Italia, o che possa andare in un club come la Juventus, anche se è più plausibile un trasferimento all’estero in caso di non rinnovo con l’Inter”, ha concluso.