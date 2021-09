Non solo Brozovic, altro rinnovo da top player dopo Lautaro

L’Inter è alle prese con i rinnovi di contratto. Il centrocampista è pronto a una nuova svolta in nerazzurro

L’Inter è partita bene in questa stagione in nerazzurro. La Beneamata, in attesa della sfida contro la Sampdoria, ha iniziato alla grande in campionato, dimostrando di aver tenuto in piedi l’impalcatura di gioco già creata da Antonio Conte. Dopo un calciomercato di grandi sacrifici e operazioni oculate, ma che hanno restituito a Simone Inzaghi una rosa competitiva, ora i nerazzurri sono alle prese con i rinnovi di contratto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Lautaro Martinez si avvicina al rinnovo con il club milanese, ma non è il solo nome in ballo. Si parla da settimane del possibile rinnovo di Marcelo Brozovic, profilo su cui restano alla finestra anche la Juventus e alcune delle maggiori big internazionali. L’accelerazione decisiva non è ancora arrivata, ma l’Inter ha tutta l’intenzione di blindare il suo regista. Allo stesso tempo, i nerazzurri pensano anche a un altro top player della rosa.

L’Inter accelera per il rinnovo di Barella: non solo Brozovic

I due sono grandi amici e dominano a centrocampo. Ora l’Inter fa sul serio per il rinnovo di Barella. I nerazzurri vogliono farlo capitano e soprattutto blindarlo con il prolungamento di contratto. Le cifre, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, tra parte fissa e bonus dovrebbero essere non distanti dai 5 milioni di euro. La durata dovrebbe essere fino al 2026. L’Inter accelera per blindare il suo capitan futuro, anche prima di Brozovic.