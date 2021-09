Onana-Inter, annuncio di Handanovic sull’affare di calciomercato

Samir Handanovic ha fatto il punto tra presente e futuro dell’Inter commentando anche le voci di calciomercato su Onana

“Voglio rimanere nel calcio e provare a fare l’allenatore”. Classe 1984, Samir Handanovic sa già cosa fare in futuro. L’esperto portiere dell’Inter, commentando il momento e le prospettive del suo club, ha analizzato anche le indiscrezioni di calciomercato: “Voci su Onana? Fa parte del gioco. Son cose che succedono dappertutto e con tutti, poi è normale: mi sento ancora bene, mi diverto, vivo per il calcio che è la mia passione – spiega a ‘Tuttosport’ – Ora penso all’oggi, poi vedremo. L’importante è che l’Inter raggiunga i suoi obiettivi”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Tra Inter e Juve c’è un solo vincitore: ingaggio e clausola impressionanti

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Handanovic ha proseguito il suo commento: “Chi gioca, percepisce di trovare di fronte una squadra forte: a me capitava ai tempi dell’Udinese nell’affrontare l’Inter. E oggi accade lo stesso agli altri quando ci incontrano. Sorpreso dalla Juve? No, perché stiamo parlando di solo due partite molto diverse tra loro. Ad agosto poi si gioca un calcio diverso rispetto al resto della stagione, per noi però era importante ricominciare vincendo per ritrovare la consapevolezza che già avevamo. Il calcio vero però inizia ora”.