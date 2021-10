Alla clinica ‘La Madonnina’ il portiere del Milan Mike Maignan si è sottoposto a una operazione in artroscopia al polso sinistro

Stando a ‘Gazzetta.it’ è terminato l’intervento al polso sinistro di Mike Maignan. Il portiere del Milan è stato operato alla clinica ‘La Madonnina’ dal professor Loris Pegoli. Fattosi male lo scorso 15 settembre contro il Liverpool in uno scontro con due giocatori della squadra di Klopp e col compagno Theo Hernandez, oggi risultato positivo al Covid-19, il transalpino ex Lille dovrà stare fermo per circa due mesi.

Per ottemperare all’emergenza, considerato che è out anche Plizzari, il club rossonero ha come noto chiuso per lo svincolato Mirante.