Cambio della guardia al Milan: Maignan e Mirante a La Madonnina 

Giornata intensa per il Milan: Maignan si opera al polso, mentre nelle prossime ore sarà ufficiale l’ingaggio di Mirante tra i pali

Giornata intensa a casa Milan. Di buon mattino, come raccontato, Antonio Mirante si è recato alla clinica Columbus per sostenere la prima parte delle visite mediche. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT – Milan, secondo step delle visite mediche per Mirante

L’ex portiere della Roma si è poi spostato alla clinica La Madonnina, dove si trova, dalle 9 di stamani, anche Mike Maignan per l’operazione in artroscopia al polso sinistro. A breve se ne saprà di più sui tempi di recupero del portiere francese ma il rischio di perderlo per un lungo tempo è davvero concreto. È pronto così Mirante, che una volta ultimati i controlli medici, diventerà ufficialmente, un nuovo giocatore del Milan.