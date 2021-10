VIDEO CM.IT – Milan, Mirante in clinica per le visite mediche

Il Milan pronto ad accogliere Antonio Mirante, il portiere svolge in mattinata le visite mediche: le immagini del suo arrivo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Poco fa, Antonio Mirante è arrivato alla clinica Columbus per svolgere le visite mediche con il Milan. Come raccontato da Calciomercato.it, il Milan e il portiere hanno trovato l’accordo nella serata di ieri. Trattativa lampo nata dopo l’infortunio di Maignan, che sarà assente per diverse settimane e ha creato un’emergenza tra i pali per la formazione di Pioli. In mattinata, si svolgerà il consueto iter che, in caso di esito positivo, porterà alla firma dell’ex portiere della Roma, attualmente svincolato.