Milan, che tegola per Pioli: UFFICIALE, Theo Hernandez positivo al Covid

Il Milan è costretta a fare a meno di un altro calciatore fondamentale per Stefano Pioli. Theo Hernandez, infatti, è positivo al Covid

Il Milan è in una vera e propria emergenza legata agli infortuni. I rossoneri, infatti, già dovranno fare a meno di Mike Maignan, titolarissimo in porta e ora fanno i conti con un’altra assenza pesantissima, in vista delle prossime sfide. Theo Hernandez, infatti, di rientro dopo le fatiche in Nazionale, è risultato positivo al Covid-19. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Di seguito il comunicato ufficiale, con cui il Milan ha dato la notizia: “AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene”.