Torna d’attualità un possibile ritorno in Serie A di Mauro Icardi: Juventus e Milan sulle tracce dell’attaccante ex Inter del PSG

Si torna a parlare di un possibile futuro in Serie A per Mauro Icardi, accostato soprattutto a Juventus e Milan sul mercato. Sull’attuale centravanti del PSG è intervenuto l’agente e intermediario Valerio Giuffrida: “Quest’anno decorreranno i due anni da quando il giocatore è andato all’estero e quindi si potrà beneficiare del Decreto Crescita. Questa dinamica, in questo momento di crisi, può essere un aspetto utile”, le parole di Giuffrida a margine della riunione Assoagenti a Milano.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, doppio colpo: “Così arrivano Pogba e Icardi”

Giuffrida ha proseguito: “Se questa estate c’era la Juve su Icardi? Questa è una domanda a cui non so rispondere… E’ andato in prescrizione anche dal punto di vista della mia memoria. Dove andrebbe tra Juve e Milan? Questo dovete chiederlo a lui…”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, Giuffrida sul rinnovo di Pioli

Giuffrida cura inoltre gli interessi di Stefano Pioli: le sue parole su un eventuale rinnovo con il Milan. “E’ naturale che se ne parli, ma le cose devono andare avanti naturalmente senza forzare. La crescita così esponenziale, così positiva, è forse inattesa per tutti: però allo stesso tempo lui dice che questa è una crescita naturale e graduale e speriamo di essere ancora a metà strada”.