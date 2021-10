Juventus-Roma, duello anche sul mercato: ma Mourinho è in vantaggio

Juventus-Roma domenica allo Stadium, è sfida anche di calciomercato: i bianconeri tentano la ‘rimonta’ sui giallorossi.

La sfida tra Allegri e Mourinho dirà molto sulle ambizioni di Juventus e Roma per questa stagione. Il big match dell’Allianz Stadium, domenica sera, è attesissimo. I bianconeri vogliono proseguire la rimonta in classifica, i giallorossi confermare di poter lottare per le prime posizioni e interrompere una ‘maledizione’ in terra torinese. Sfida che tra l’altro si sposta anche sul mercato, con la Juventus intenzionata a irrompere su un obiettivo dei capitolini.

Juventus, Zakaria il ‘piano B’ per il centrocampo: ma la Roma è davanti

Si tratta di Denis Zakaria, centrocampista svizzero del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto a giugno. L’elvetico, per il mercato invernale, sarebbe una interessante alternativa low cost per i bianconeri, impegnati nella rincorsa a Tchouameni che però si annuncia piuttosto dispendiosa. Secondo ‘Tuttosport’, i bianconeri avrebbero ripreso i contatti con l’ex Young Boys. Come raccontato da Calciomercato.it, però, la Roma incontrerà presto l’agente di Zakaria. Entro fine mese, i giallorossi vogliono aprirsi una corsia preferenziale per bruciare tutta la concorrenza e rinforzare la mediana a gennaio.