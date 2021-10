Juventus, il prezzo sale a 60 milioni | Colpa di Ancelotti e Guardiola

La Juventus non smette di sondare il mercato in cerca di un centrocampista, ma la situazione si è complicata: il prezzo è salito a 60 milioni

Non ci sono dubbi nella mente della dirigenza bianconera riguardo a quale reparto necessita di un rinforzo sul mercato: è il centrocampo, anello debole della filiera juventina negli ultimi anni. Come raccontato sulla CMIT TV, il primo nome sulla lista della Juventus è Aurelien Tchouameni. Il classe 2000 si è messo in mostra anche con la maglia della Francia, suscitando interessi da parte dei migliori club europei: proprio la concorrenza potrebbe complicare notevolmente i piani di Cherubini e compagni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, ora Tchouameni vale 60 milioni | E la concorrenza fa paura

Il dinamismo e la forza fisica, abbinate a tecnica e personalità, fanno di Aurelien Tchouameni un sicuro prospetto e un giocatore che fa gola ai migliori club europei. Come raccontato su ‘Tuttosport’, nella short list di società che aspirano al classe 2000 sarebbe presente anche la Juventus: il problema, però, è rappresentato dalle rivali. Il Monaco, da sempre bottega cara, si trova nella situazione migliore possibile: tanti grandi club vogliono il proprio gioiello ed il prezzo lievita letteralmente. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come rivelato da ‘Marca’, infatti, al momento il costo del cartellino di Tchouameni sarebbe arrivato a 60 milioni di euro. Una cifra enorme che, per ora, è totalmente fuori portata per i bianconeri. Nemmeno con la cessione di Ramsey a gennaio, si riuscirebbe a mettere da parte il tesoretto necessario. I due club più interessati a Tchouameni sono il Real Madrid di Carlo Ancelotti ed il Manchester City di Guardiola, entrambi alla ricerca di un innesto sulla mediana. Attenzione, poi, anche al Liverpool. Il rischio, per Massimiliano Allegri, è quello di dover abbandonare l’idea di arrivare a Tchouameni e trovare altre soluzioni sul mercato, nonostante i bianconeri abbiano avviato i contatti con l’entourage già nella scorsa estate.